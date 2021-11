16 ноя 2021



Новое видео LALU



"The Chosen Ones", новое видео группы LALU, доступно для просмотра ниже. В записи этого трека принимали участие Jordan Rudess (Dream Theater) и Simone Mularoni (DGM), а сама тема взята из альбома Paint The Sky, выходящего 21 января на Frontiers Music Srl:



"Reset To Preset

"Won’t Rest Until The Heat Of The Earth Burns The Soles Of Our Feet Down To The Bone" (ft. Jens Johansson)

"Emotionalised"

"Paint The Sky" (ft. Steve Walsh, Tony Franklin, Alessandro Del Vecchio, Jens Johansson, Gary Wehrkamp)

"Witness To The World" (ft. Marco Sfogli)

"Lost In Conversation" (ft. Jens Johansson)

"Standing At The Gates Of Hell"

"The Chosen Ones" (ft. Jordan Rudess, Simone Mularoni)

"Sweet Asylum"

"We Are Strong"

"All Of The Lights" (ft. Vikram Shankar)

"Paint The Sky" [Instrumental] (ft. Tony Franklin, Simon Phillips, Alex Argento)



Состав:



Damian Wilson - Vocals

Jelly Cardarelli - Drums

Joop Wolters - Guitars & bass

Vivien Lalu - Keyboards







