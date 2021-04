все новости группы







9 апр 2021 : Новое видео JEFF KOLLMAN



9 апр 2021



Новое видео JEFF KOLLMAN



"Superstring Theory", новое видео группы JEFF KOLLMAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома East Of Heaven, выходящего 21 мая.



Трек-лист:



"Loss"

"The Mass Exodus"

"Homage To King Edward"

"Superstring Theory"

"Ghostly"

"Insomnia"

"67 XR-7"

"Montecatini Waltz"

"Isolation 2020"

"East Of Heaven"

"So Long Ago"

"Hidden Dimensions"

"The Darkness Resides"

"See You On The Other Side"







