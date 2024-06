сегодня



Новая песня JEFF KOLLMAN



“Tongs & Thongs” feat. Chad Smith, новая песня JEFF KOLLMAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома 2023 A.D., виниловая версия которого вышла с тремя бонус-треками:



"2023 A.D."

"Tribal Scream"

"Tongs & Thongs"

"Layers"

"Lullaby For My Love"

"Battle Of The Bulge"

"Self Reflection"

"Cosmic Dust"

"Dark Lord Day"

"Long Lonely Winter"

"Two Years Ago Today"

"Blue For Miles"

"1979" (LP only)

"Friends" (LP only)

"A Tribute For Tommy" (LP only)







