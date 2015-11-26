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Osyron

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Новое видео OSYRON



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"Viper Queen", новое видео группы OSYRON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из делюкс-версии альбома Kingsbane, выходящего 14 мая:

"From Ashes"
"To War" 
"Razor's Wind" 
"Viper Queen" 
"Griefmaker" 
"Kingsbane" 
"Empire Of Dust" 
"Kingmaker" 
"Razor's Wind" (Acoustic) 
"Griefmaker" (Re-recorded) 
"Viper Queen" (Re-recorded) 

OSYRON Shares Venomous "Viper Queen" Video From Kingsbane: Deluxe Edition



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