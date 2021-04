сегодня



Новое видео OSYRON



"Viper Queen", новое видео группы OSYRON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из делюкс-версии альбома Kingsbane, выходящего 14 мая:



"From Ashes"

"To War"

"Razor's Wind"

"Viper Queen"

"Griefmaker"

"Kingsbane"

"Empire Of Dust"

"Kingmaker"

"Razor's Wind" (Acoustic)

"Griefmaker" (Re-recorded)

"Viper Queen" (Re-recorded)







