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Новое видео OSYRON
"Viper Queen", новое видео группы OSYRON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из делюкс-версии альбома Kingsbane, выходящего 14 мая:
"From Ashes"
"To War"
"Razor's Wind"
"Viper Queen"
"Griefmaker"
"Kingsbane"
"Empire Of Dust"
"Kingmaker"
"Razor's Wind" (Acoustic)
"Griefmaker" (Re-recorded)
"Viper Queen" (Re-recorded)
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