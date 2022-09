9 сен 2022



Новое видео OSYRON



"Beyond The Sun", новое видео группы OSYRON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Momentous, выходящего четвертого ноября.



Трек-лист:



"Anunnaki"

"Dominion Day"

"The Deafening"

"Landslide"

"Sorrow And Extinction"

"Beyond The Sun"

"Awake"

"Momentous"

"Prairie Sailor"

"Beacons"







