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Dimman

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14 апр 2021 : 		 Новое видео DIMMAN
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|||| 14 апр 2021

Новое видео DIMMAN



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"Paroxysm", новое видео группы DIMMAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Songs And Tales of Grievance, выходящего 30 июля на Inverse Records.

Трек-лист:

"Ambuscade"
"Paroxysm"
"Obscenity"
"Contretemps"
"Morbus"
"Progradation"
"Imprudence"
"Memoria"
"Umbra"
"The Mist"

Finnish Melodic Death Metallers DIMMAN Release New Single / Video "Paroxysm"; Debut Album To Be Released In July 2021



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