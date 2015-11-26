|
|
|
все новости группы
|
14 апр 2021
Новое видео DIMMAN
"Paroxysm", новое видео группы DIMMAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Songs And Tales of Grievance, выходящего 30 июля на Inverse Records.
Трек-лист:
"Ambuscade"
"Paroxysm"
"Obscenity"
"Contretemps"
"Morbus"
"Progradation"
"Imprudence"
"Memoria"
"Umbra"
"The Mist"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).