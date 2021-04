все новости группы







14 апр 2021 : Новое видео DIMMAN



14 апр 2021



Новое видео DIMMAN



"Paroxysm", новое видео группы DIMMAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Songs And Tales of Grievance, выходящего 30 июля на Inverse Records.



Трек-лист:



"Ambuscade"

"Paroxysm"

"Obscenity"

"Contretemps"

"Morbus"

"Progradation"

"Imprudence"

"Memoria"

"Umbra"

"The Mist"







