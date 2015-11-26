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Dimman

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FinlandФинляндия
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Видео с текстом от DIMMAN



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"Obscenity", новое видео с текстом от группы DIMMAN, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Songs And Tales of Grievance", выходящего 30 июля на Inverse Records.

Трек-лист:

"Ambuscade"
"Paroxysm"
"Obscenity"
"Contretemps"
"Morbus"
"Progradation"
"Imprudence"
"Memoria"
"Umbra"
"The Mist"

Finnish Melodic Death Metallers DIMMAN Release New Single / Lyric Video В 



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