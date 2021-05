Видео с текстом от DIMMAN

сегодня



"Obscenity", новое видео с текстом от группы DIMMAN, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Songs And Tales of Grievance", выходящего 30 июля на Inverse Records.



Трек-лист:



"Ambuscade"

"Paroxysm"

"Obscenity"

"Contretemps"

"Morbus"

"Progradation"

"Imprudence"

"Memoria"

"Umbra"

"The Mist"







