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Видео с текстом от DIMMAN
"Obscenity", новое видео с текстом от группы DIMMAN, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Songs And Tales of Grievance", выходящего 30 июля на Inverse Records.
Трек-лист:
"Ambuscade"
"Paroxysm"
"Obscenity"
"Contretemps"
"Morbus"
"Progradation"
"Imprudence"
"Memoria"
"Umbra"
"The Mist"
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