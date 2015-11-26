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The Headcat

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14 апр 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления HEADCAT

28 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления HEADCAT

22 авг 2017 : 		 Вышла неизданная песня гитариста HEADCAT с Лемми

13 авг 2017 : 		 HEADCAT почтили память Лемми

25 июн 2017 : 		 Видео с выступления HEADCAT

25 май 2017 : 		 Бывший вокалист MORBID ANGEL в HEADCAT: новая песня

7 май 2017 : 		 Бывший участник MORBID ANGEL в HEADCAT

5 июл 2011 : 		 Новый альбом HEADCAT доступен для прослушивания

10 май 2011 : 		 Проект Lemmy HEADCAT: подробности о новом альбоме

15 апр 2011 : 		 THE HEAD CAT подписали контракт с NIJI ENTERTAINMENT GROUP
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|||| 14 апр 2021

Профессиональное видео с выступления HEADCAT



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Профессиональное видео с выступления HEADCAT, состоявшегося на фестивале Wacken Open Air, доступно для просмотра ниже:

"Good Rockin'"
"Not Fade Away"
"Always In My Way"
"American Beat"
"Rumble in Brighton" (Stray Cats)
"T For Fucking Texas" (Jimmie Rodgers)
"Born To Lose, Live To Win"
"Crossroads"
"Say Mama"
"Rock This Town" (Stray Cats)
"Please Don't Touch" (Johnny Kidd And The Pirates)
"(This Train Is) Going Straight to Hell"

THE HEAD CAT - Pro-Shot Wacken Open Air 2017 Show Streaming



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