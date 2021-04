14 апр 2021



Профессиональное видео с выступления HEADCAT



Профессиональное видео с выступления HEADCAT, состоявшегося на фестивале Wacken Open Air, доступно для просмотра ниже:



"Good Rockin'"

"Not Fade Away"

"Always In My Way"

"American Beat"

"Rumble in Brighton" (Stray Cats)

"T For Fucking Texas" (Jimmie Rodgers)

"Born To Lose, Live To Win"

"Crossroads"

"Say Mama"

"Rock This Town" (Stray Cats)

"Please Don't Touch" (Johnny Kidd And The Pirates)

"(This Train Is) Going Straight to Hell"







