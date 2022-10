сегодня



Каталог THE HEAD CAT будет переиздан



По словам Slim'a Jim'a Phantom'a, весь каталог THE HEAD CAT будет переиздан — об этом он рассказал в интервью, выдержки из которого приведены ниже:



«С Лемми я познакомился в 1980 году. Он был одним из тех, кто пришёл на выступление THE STRAY CATS. Аудитория состояла из двадцати человек, и Лемми был одним из них. Там ещё были Джо Страммер, Крисси Хайнд и Глен Мэтлок. Это была небольшая сцена, и мы справились. Мы занимались этим уже довольно долго, а Лемми был одним из моих друзей, и он любил рокабилли. Он в душе был именно таким.



В первый вечер, когда мы с ним познакомились, он спросил об одной песне Джина Винсента, а я её не знал, и он был потрясён. Поэтому после целой ночи в клубах нам пришлось вернуться к нему домой и попросить его найти кассету с бобиной, на которую он записал концерт Джина Винсента на радио BBC в 50-х годах, когда был ребёнком, на микрофон перед радиоприёмником. И он нашел её и поставил мне. Мы были друзьями с 1980 года. Я видел его каждый раз, когда был в Англии, а я жил в Лондоне несколько лет, а затем переехал в Лос-Анджелес, так что мы долгое время были соседями».



О создании THE HEAD CAT он сказал:



«Кто-то попросил меня записать трек для трибьюта Элвиса Пресли, а кто может быть лучше Лемми? Мы сделали песню минут за десять, и у нас было ещё четыре часа студийного времени, так что мы решили: "Давайте попробуем вот это" и "Давайте сделаем вот это. Хорошо, давайте вернёмся завтра и сделаем ещё несколько". Так родился проект THE HEAD CAT, и этот трек привёл к рождению долгосрочного сайд-проекта для Лема и меня».



На вопрос о том, приятно ли было помочь Лемми воплотить в жизнь тот внутренний рок-н-ролл, который был внутри него на протяжении жизни, Phantom ответил:



«Совершенно верно. Он всегда хотел играть в Карла Перкинса, верно? Я играл в Карла Перкинса на своей работе, а он хотел иметь хобби, как бы вне обычной работы, и он хотел играть рокабилли, и ему это нравилось. Так что мы часто работали, когда у него было свободное время. У MOTÖRHEAD был свой график, так что мы всегда находили в нём дыры, и он хотел этим заниматься. Он не хотел, чтобы у него было свободное время. "Заполни эти две недели отпуска". — "Хорошо". Так мы записали два альбома».



О планах по переизданию каталога он сказал:



«Выйдет куча всего, потому что мы много чего записали, именно в том виде, в каком следует, живые концерты, фильм, который мы сделали, концертное видео на DVD, так что всё это выйдет очень скоро».







