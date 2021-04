14 апр 2021



Новая песня DESASTER



"Learn To Love The Void", новая песня группы DESASTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Churches Without Saints, выход которого запланирован на Metal Blade в следующих вариантах:



- digipak-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- dark red marbled vinyl (EU exclusive - limited to 400 copies)

- gold / black dust vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- picture disc (EU exclusive - limited to 250 copies)

- clear dark rose marbled vinyl (Van Records exclusive - limited to 200 copies)

- clear black smoke vinyl (High Roller Records exclusive - limited to 200 copies)

- yellow brown marbled vinyl (Nuclear Blast exclusive - limited to 200 copies)

- dark green / red melt vinyl (Kings Road exclusive - limited to 200 copies)

- amber marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"The Grace Of Sin"

"Learn To Love The Void"

"Failing Trinity"

"Exile Is Imminent"

"Churches Without Saints"

"Hellputa"

"Sadistic Salvation"

"Armed Architects Of Annihilation"

"Primordial Obscurity"

"Endless Awakening"

"Aus Asche"







