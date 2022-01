сегодня



Новое видео DESASTER



DESASTER опубликовали видео на песню "Learn To Love The Void", которая взята из выпущенного четвертого июня на Metal Blade Records альбома Churches Without Saints, доступного в следующих вариантах:



- digipak-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- dark red marbled vinyl (EU exclusive - limited to 400 copies)

- gold / black dust vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- picture disc (EU exclusive - limited to 250 copies)

- clear dark rose marbled vinyl (Van Records exclusive - limited to 200 copies)

- clear black smoke vinyl (High Roller Records exclusive - limited to 200 copies)

- yellow brown marbled vinyl (Nuclear Blast exclusive - limited to 200 copies)

- dark green / red melt vinyl (Kings Road exclusive - limited to 200 copies)

- amber marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист Churches Without Saints:



"The Grace Of Sin"

"Learn To Love The Void"

"Failing Trinity"

"Exile Is Imminent"

"Churches Without Saints"

"Hellputa"

"Sadistic Salvation"

"Armed Architects Of Annihilation"

"Primordial Obscurity"

"Endless Awakening"

"Aus Asche"







