DEEN CASTRONOVO о планах на будущее

«Всем привет! Я очень рад, что Frontiers и я достигли нового соглашения и будем двигаться дальше с новыми альбомами Gioeli/Castronovo, Revolution Saints и другими! Я очень рад и благодарен нашим отношениям. Serafino верит в меня не только как в ударника, но и как вокалиста и эта существует уже далеко не первый год. Revolution Saints дали мне эту возможность, возможность быть услышанным. Так что следите за анонсами!»
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