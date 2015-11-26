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DEEN CASTRONOVO о планах на будущее



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DEEN CASTRONOVO опубликовал следующее сообщение:

«Всем привет! Я очень рад, что Frontiers и я достигли нового соглашения и будем двигаться дальше с новыми альбомами Gioeli/Castronovo, Revolution Saints и другими! Я очень рад и благодарен нашим отношениям. Serafino верит в меня не только как в ударника, но и как вокалиста и эта существует уже далеко не первый год. Revolution Saints дали мне эту возможность, возможность быть услышанным. Так что следите за анонсами!»

DEEN CASTRONOVO - "Moving Forward With Some Amazing New Albums Like GIOELI/CASTRONOVO, REVOLUTION SAINTS And More"



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