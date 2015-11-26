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19 апр 2021
Музыканты FRONTLINE в RAY OF LIGHT
Группа RAY OF LIGHT, в состав которой входят бывшие участники FRONTLINE Robby Boebel (guitar), Stephan Bayerlein (drums) и Thomas "Hutch" Bauer (bass / Frontline, Evidence One, Mad Max), осенью/зимой этого года выпустят дебютный альбом, превью которого доступно ниже. |
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