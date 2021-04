19 апр 2021



Музыканты FRONTLINE в RAY OF LIGHT



Группа RAY OF LIGHT, в состав которой входят бывшие участники FRONTLINE Robby Boebel (guitar), Stephan Bayerlein (drums) и Thomas "Hutch" Bauer (bass / Frontline, Evidence One, Mad Max), осенью/зимой этого года выпустят дебютный альбом, превью которого доступно ниже.







+0 -1



просмотров: 154