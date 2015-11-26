Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платит... 50
*SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа» 32
*Новое видео PESTILENCE 26
*DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER в... 20
*Бывший гитарист SABATON осуждён за развратные действия и хра... 19
[= ||| все новости группы



*

Ray Of Light

*
| - |

|||| 19 апр 2021

Музыканты FRONTLINE в RAY OF LIGHT



*
zoom
*
* *
Группа RAY OF LIGHT, в состав которой входят бывшие участники FRONTLINE Robby Boebel (guitar), Stephan Bayerlein (drums) и Thomas "Hutch" Bauer (bass / Frontline, Evidence One, Mad Max), осенью/зимой этого года выпустят дебютный альбом, превью которого доступно ниже.

Germany's RAY OF LIGHT Featuring Former FRONTLINE Members To Release Debut Album In Late 2021; Audio Teaser Available



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 154

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом