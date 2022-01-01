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Умер гитарист RAY OF LIGHT / FRONTLINE



Гитарист RAY OF LIGHT / FRONTLINE Робби Бобель скончался 14 июля. Группа почтила его память следующим сообщением:



«Дорогие друзья, большинство из вас уже слышали из наших личных сообщений, что Робби скончался в четверг утром. Робби был серьёзно болен в течение довольно долгого времени и, к сожалению, проиграл эту борьбу. Это очень тяжело ударило по всем нам, особенно потому, что он был слишком молод. Мы были не только участниками группы, но и друзьями в течение очень долгого времени. Особенно последние годы нас очень сильно сплотили. Однако в прошлом году вокруг Робби стал гораздо тише, потому что его энергия истощалась из-за болезни.



К сожалению, мы не смогли закончить альбом, хотя у нас было достаточно материала, по крайней мере, для полноценного релиза. Он очень хотел бы, чтобы мы закончили работу и чтобы пластинка увидела свет, так что мы в любом случае сделаем так, чтобы Робби гордился нами, но нам потребуется время, чтобы пройти через эти тёмные времена.



Спасибо за ваше понимание. Мы будем держать вас в курсе любого прогресса. Робби оставил такое огромное музыкальное наследие, которое останется с нами навсегда, так что пари свободно, брат!»







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