сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома DEAR MOTHER



Группа DEAR MOTHER, в состав которой входит бывшая гитаристка DELAIN Merel Bechtold, представила обложку и трек-лист дебютного альбома Bulletproof:



"Vertigo"

"Means To No War"

"12 Years In Exile"

"The Ones Below"

"An Eye For An Eye"

"A Soul For Hire"

"Symbiose"

"Satellite"

"Fade In"

"Heart"

"Invincible"

"Palace"







+0 -0



просмотров: 88