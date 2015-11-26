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Новое видео DEAR MOTHER



"12 Years In Exile", новое видео группы DEAR MOTHER, в состав которой входит бывшая гитаристка DELAIN Merel Bechtold, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома Bulletproof, выходящего в 16 июля:



"Vertigo"

"Means To No War"

"12 Years In Exile"

"The Ones Below"

"An Eye For An Eye"

"A Soul For Hire"

"Symbiose"

"Satellite"

"Fade In"

"Heart"

"Invincible"

"Palace"

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