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Dear Mother

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Новое видео DEAR MOTHER



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"12 Years In Exile", новое видео группы DEAR MOTHER, в состав которой входит бывшая гитаристка DELAIN Merel Bechtold, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома Bulletproof, выходящего в 16 июля:

"Vertigo"
"Means To No War"
"12 Years In Exile"
"The Ones Below"
"An Eye For An Eye"
"A Soul For Hire"
"Symbiose"
"Satellite"
"Fade In"
"Heart"
"Invincible"
"Palace"

DEAR MOTHER Featuring Former DELAIN Members Release Fourth Single / Video "Invincible"



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