Новое видео DEAR MOTHER

"12 Years In Exile", новое видео группы DEAR MOTHER, в состав которой входит бывшая гитаристка DELAIN Merel Bechtold, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома Bulletproof, выходящего в 16 июля:
"Vertigo"
"Means To No War"
"12 Years In Exile"
"The Ones Below"
"An Eye For An Eye"
"A Soul For Hire"
"Symbiose"
"Satellite"
"Fade In"
"Heart"
"Invincible"
"Palace"
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