сегодня



WADE BLACK в CHALICE OF SIN



"Chalice Of Sin", новое видео группы CHALICE OF SIN, в состав которой входит Wade Black (Crimson Glory, Seven Witches, Leatherwolf), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Chalice Of Sin, выходящего 18 июня на Frontiers:



"Chalice Of Sin"

"Great Escape"

"Whisky"

"Miracle"

"Sacred Shrine"

"Ashes Of The Black Rose"

"Through The Eyes Of A Child"

"I Stand"

"The Show"

"The Fight"

"Nightmare"







