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Новая песня CHALICE OF SIN



"Sacred Shrine", новая песня группы CHALICE OF SIN, в состав которой входит Wade Black (Crimson Glory, Seven Witches, Leatherwolf), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chalice Of Sin", выходящего 18 июня на Frontiers.



Трек-лист:



"Chalice Of Sin"

"Great Escape"

"Whisky"

"Miracle"

"Sacred Shrine"

"Ashes Of The Black Rose"

"Through The Eyes Of A Child"

"I Stand"

"The Show"

"The Fight"

"Nightmare"

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