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Chalice of Sin

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Новая песня CHALICE OF SIN



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"Sacred Shrine", новая песня группы CHALICE OF SIN, в состав которой входит Wade Black (Crimson Glory, Seven Witches, Leatherwolf), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chalice Of Sin", выходящего 18 июня на Frontiers.

Трек-лист:

"Chalice Of Sin"
"Great Escape"
"Whisky"
"Miracle"
"Sacred Shrine"
"Ashes Of The Black Rose"
"Through The Eyes Of A Child"
"I Stand"
"The Show"
"The Fight"
"Nightmare"

CHALICE OF SIN Feat. WADE BLACK Streaming New Song



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