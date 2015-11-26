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Новая песня CHALICE OF SIN
"Sacred Shrine", новая песня группы CHALICE OF SIN, в состав которой входит Wade Black (Crimson Glory, Seven Witches, Leatherwolf), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chalice Of Sin", выходящего 18 июня на Frontiers.
Трек-лист:
"Chalice Of Sin"
"Great Escape"
"Whisky"
"Miracle"
"Sacred Shrine"
"Ashes Of The Black Rose"
"Through The Eyes Of A Child"
"I Stand"
"The Show"
"The Fight"
"Nightmare"
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