Видео с текстом от ROCKING CORPSES



ROCKING CORPSES опубликовали официальное видео с текстом на песню "War For Doom", которая взята из нового альбома "Death Blues", выход которого намечен на второе июля на Inverse Records:



"There Will Be Death" (intro)

"Body"

"Buried"

"As High As You Can Get"

"Rocking Corpses Part II"

"Derailed"

"Drinking With The Dead"

"Another Day In Casket"

"Losing Day"

"Necrophilove"

"Death Is Something To Die For"

"War For Doom"

