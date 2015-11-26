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Rocking Corpses

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Видео с текстом от ROCKING CORPSES



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ROCKING CORPSES опубликовали официальное видео с текстом на песню "War For Doom", которая взята из нового альбома "Drinking With The Dead", выход которого намечен на второе июля на Inverse Records.

Трек-лист:

"There Will Be Death" (intro)
"Body"
"Buried"
"As High As You Can Get"
"Rocking Corpses Part II"
"Derailed"
"Drinking With The Dead"
"Another Day In Casket"
"Losing Day"
"Necrophilove"
"Death Is Something To Die For"
"War For Doom"

Finland's ROCKING CORPSES Release New Single / Lyric Video



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