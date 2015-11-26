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Leach

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|||| 22 апр 2021

Вокалист SOILWORK в новом видео LEACH



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“D.O.D.”, новое видео группы LEACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lovely Light Of Life, выходящего 21 мая на Brutal Records.

Трек-лист:

“Prelude”
“Serenade (For The Broken Brave)”
“Carry The Stigma”
“Trench Walk”
“Scorched Earth Tactics”
“Aniara”
“True North”
“Down For Counting”
“Vultures”
“Gaslighting”
“Sweet Blasphemy”
“D.O.D.” (Feat. Björn “Speed” Strid) (Bonus Track)

Sweden's LEACH Release вЂњD.O.D.вЂќ Single Feat. SOILWORK Frontman BJГ–RN "SPEED" STRID



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