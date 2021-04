все новости группы







Leach

?

-

-





22 апр 2021 : Вокалист SOILWORK в новом видео LEACH



22 апр 2021



Вокалист SOILWORK в новом видео LEACH



“D.O.D.”, новое видео группы LEACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lovely Light Of Life, выходящего 21 мая на Brutal Records.



Трек-лист:



“Prelude”

“Serenade (For The Broken Brave)”

“Carry The Stigma”

“Trench Walk”

“Scorched Earth Tactics”

“Aniara”

“True North”

“Down For Counting”

“Vultures”

“Gaslighting”

“Sweet Blasphemy”

“D.O.D.” (Feat. Björn “Speed” Strid) (Bonus Track)







+1 -1



просмотров: 161