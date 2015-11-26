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22 апр 2021
Вокалист SOILWORK в новом видео LEACH
“D.O.D.”, новое видео группы LEACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lovely Light Of Life, выходящего 21 мая на Brutal Records.
Трек-лист:
“Prelude”
“Serenade (For The Broken Brave)”
“Carry The Stigma”
“Trench Walk”
“Scorched Earth Tactics”
“Aniara”
“True North”
“Down For Counting”
“Vultures”
“Gaslighting”
“Sweet Blasphemy”
“D.O.D.” (Feat. Björn “Speed” Strid) (Bonus Track)
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