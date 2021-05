сегодня



Новое видео LEACH



“Serenade (For The Broken Brave)”, новое видео группы LEACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lovely Light Of Life, выходящего 21 мая на Brutal Records.



Трек-лист:



“Prelude”

“Serenade (For The Broken Brave)”

“Carry The Stigma”

“Trench Walk”

“Scorched Earth Tactics”

“Aniara”

“True North”

“Down For Counting”

“Vultures”

“Gaslighting”

“Sweet Blasphemy”

“D.O.D.” (Feat. Björn “Speed” Strid) (Bonus Track)







