Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клавишник FAITH NO MORE о том, как весело быть Г...м! 72
*Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платит... 52
*TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса 37
*DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, чт... 36
*Новое видео PESTILENCE 36
[= ||| все новости группы



*

Entierro

*
| - |

|||| сегодня

Новый ЕР ENTIERRO выйдет летом



*
zoom
*
* *
Группа ENTIERRO, в состав которой входят бывший гитарист FATES WARNING Victor Arduini, а также Christopher Taylor Beaudette из JASTA и KINGDOM OF SORROW, выпустит новый ЕР El Camazotz восемнадцатого июня.

Трек-лист:

"The Penance"
"The Tower"
"The Past"
"El Camazotz"
"Call For The Priest" (Judas Priest cover)

ENTIERRO Feat. Ex-FATES WARNING Guitarist VICTOR ARDUINI To Release El Camazotz EP In June



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 63

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом