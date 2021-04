сегодня



Новый ЕР ENTIERRO выйдет летом



Группа ENTIERRO, в состав которой входят бывший гитарист FATES WARNING Victor Arduini, а также Christopher Taylor Beaudette из JASTA и KINGDOM OF SORROW, выпустит новый ЕР El Camazotz восемнадцатого июня.



Трек-лист:



"The Penance"

"The Tower"

"The Past"

"El Camazotz"

"Call For The Priest" (Judas Priest cover)







