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Новый ЕР ENTIERRO выйдет летом
Группа ENTIERRO, в состав которой входят бывший гитарист FATES WARNING Victor Arduini, а также Christopher Taylor Beaudette из JASTA и KINGDOM OF SORROW, выпустит новый ЕР El Camazotz восемнадцатого июня.
Трек-лист:
"The Penance"
"The Tower"
"The Past"
"El Camazotz"
"Call For The Priest" (Judas Priest cover)
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