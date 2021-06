31 май 2021



Видео с текстом от ENTIERRO



ENTIERRO опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Past", которая взята из нового ЕР "El Camazotz", выходящего 18 июня.



Трек-лист:



"The Penance"

"The Tower"

"The Past"

"El Camazotz"

"Call For The Priest" (Judas Priest cover)







