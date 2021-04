Новое видео THE HELLENBACKS

сегодня



“Pleasant Doom”, новое видео группы THE HELLENBACKS, в состав которой входят Michael Doc Ellis из Original Sin и Todd Kerns (Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators, Toque), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "III".



Трек-лист:



"Do What You Do"

"Are You Really There"

"What I’d Do To You"

"Pleasant Doom"

"So They Say"

"Blue Day"

"In Two Full Moons"

"Death Kiss"

"World On Fire"

"The Haunted"

"Evil Like You" *

"Stay In The Light"

"Love Breeds Love" *

"Town We Call Home"



* features Todd Kerns







