Обложка и трек-лист нового альбома THE HELLENBACKS



THE HELLENBACKS представили обложку и трек-лист нового альбома III, релиз которого намечен на 14 мая:



"Do What You Do"

"Are You Really There"

"What I’d Do To You"

"Pleasant Doom"

"So They Say"

"Blue Day"

"In Two Full Moons"

"Death Kiss"

"World On Fire"

"The Haunted"

"Evil Like You" *

"Stay In The Light"

"Love Breeds Love" *

"Town We Call Home"



* features Todd Kerns



В качестве специальных гостей в записи также принимали участие Sam Harman (Void Vator), Barry Barns (Count 77) и Dylan Dice.







