Вышел новый альбом FEANOR



Группа FEANOR, в состав которой входит бывший гитарист MANOWAR David Shankle, 23 апреля на Massacre Records выпустили новую пластинку "Power Of The Chosen One":



"Rise Of The Dragon"

"Power Of The Chosen One"

"This You Can Trust"

"Metal Land"

"Hell Is Waiting"

"Together Forever"

"Bringer Of Pain"

"Lost In Battle"

"Fighting For A Dream"

"The Return Of The Metal King (The Odyssey In 9 Parts)"







