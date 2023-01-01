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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 33
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени... 15
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Feanor

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|||| сегодня

FEANOR нашли новых музыкантов



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FEANOR сообщили о том, что новым гитаристом группы стал EV Martel, а партии вокала теперь будет исполнять Mike Stark.

«Мы невероятно рады притоку новых талантов в группу. Гитарное мастерство EV Martel, вокальные данные Mike Star и коллективный опыт существующих участников привнесли свежий дух в нашу музыку. Мы не можем дождаться, когда наши поклонники услышат то, над чем мы работали, и уверены, что этот новый состав придаст нашим живым выступлениям совершенно новый энергетический заряд!»



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