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FEANOR нашли новых музыкантов



FEANOR сообщили о том, что новым гитаристом группы стал EV Martel, а партии вокала теперь будет исполнять Mike Stark.



«Мы невероятно рады притоку новых талантов в группу. Гитарное мастерство EV Martel, вокальные данные Mike Star и коллективный опыт существующих участников привнесли свежий дух в нашу музыку. Мы не можем дождаться, когда наши поклонники услышат то, над чем мы работали, и уверены, что этот новый состав придаст нашим живым выступлениям совершенно новый энергетический заряд!»





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