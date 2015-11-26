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Phil X & The Drills

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PHIL X вспоминает о том, как впечатлил ROB'а HALFORD'а



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PHIL X, гитарист BON JOVI и THE DRILLS, в рамках недавнего интервью рассказал о том, как однажды джемовал с JUDAS PRIEST в рамках Rock 'N' Roll Fantasy Camp 2016:

«Неделя была хороша, потому что тогда приезжал Tony Iommi [BLACK SABBATH], и поэтому я смог исполнить с ним его материал, — было здорово. Что касается JUDAS PRIEST, то они решили разделить группу: в один день были Rob Halford и Richie Faulkner, а на следующий день пришли Scott Travis и Ian Hill. Но потом когда мы все джемовали в Whiskey, они были все вместе. Это было очень и очень круто. И довольно забавно, потому ты приходил и понятия не имел, кто там будет, как это было с Rob'ом, который пришёл и не знал, кто будет на сцене. Так что мы как раз играли, а я знаю Richie, мы уже много лет общаемся и джемуем. И мы играли "Hell Bent For Leather", он предложил мне начать, а я ему — сделать соло в унисон. И он согласился на это. Так что я начал, Rob оглянулся и спросил у официантки: "А он хорош, ты знаешь, кто это?" А потом она передала мне его слова. Я подошёл и сказал ему: "Приветики, Rob. Очень рад с тобой встретиться. Ты же знаешь, что Richie заменил K. K. Downing'a, и я примерно в таком же положении. Это я заменил Richie Sambora в BON JOVI". Он посмотрел на меня и сказал... "Ну ясно-понятно"».

BON JOVI





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Family Ghost


29 апр 2021, 17:17		>>>PHIL X вспоминает о том, как его впечатлил ROB HALFORD

Вообще как бы наоборот, это Фил впечатлил Роба (из новости следует). да и слова Роба в конце переведены зачем-то в какой-то уничижительной манере, когда в оригинале новости такого нет.
Ну да, это не шутейку за 300 написать, тут надо в инглише мальца разбираться.


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