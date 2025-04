1 апр 2025



Новый сингл PHIL X & THE DRILLS



Broken Arrow, новая песня группы PHIL X & THE DRILLS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома POW! Right In The Kisser:



“Don’t Wake Up Dead” (Drums: Ray Luzier)

“Fake the Day Away” (Drums: Tommy Lee)

“Heal” (Drums: Brent Fitz)

“Find a Way” (Drums: Tico Torres)

“Moving To California” (Drums: Jeremy Spencer)

“You Sunk My Battleship” (Drums; Brian Tichy)

“Seemed Like a Good Idea” (Drums: Tosh Peterson)

“Broken Arrow” (Drums: Liberty Devitto)

“I Love You on Her Lips” (Drums: Gary Novak)

“Feel Better” (Drums: Ryan Macmillan)

“Way Gone (Beam Me Up, Scotty)” (Drums: Kenny Aronoff) https://philx.tv/







