27 апр 2021



Новое видео RED FANG



“Funeral Coach”, новое видео группы RED FANG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Arrows", выходящего четвертого июня на Relapse Records.



Трек-лист:



01. Take It Back



02. Unreal Estate



03. Arrows



04. My Disaster



05. Two High



06. Anodyne



07. Interop-Mod



08. Fonzi Scheme



09. Days Collide



10. Rabbits In Hive



11. Why



12. Dr. Owl



13. Funeral Coach







