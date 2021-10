сегодня



Музыканты HIGH ON FIRE, YOB, LORD DYING в новом видео RED FANG



"Rabbit in Hives", новое видео группы RED FANG, доступно для просмотра ниже. В съемках принимали участие музыканты HIGH ON FIRE, YOB, LORD DYING. Этот трек взят из альбома Arrows:



"Take It Back"

"Unreal Estate"

"Arrows"

"My Disaster"

"Two High"

"Anodyne"

"Interop-Mod"

"Fonzi Scheme"

"Days Collide"

"Rabbits In Hive"

"Why"

"Dr. Owl"

"Funeral Coach"







+0 -0



просмотров: 90