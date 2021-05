все новости группы







5 май 2021 : Новое видео NECRONEMESIS



Новое видео NECRONEMESIS



"Horrorpit", новое видео группы NECRONEMESIS, в состав которой входит Rick Rozz из Death / Massacre, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Some Things Should Stay Underground", выходящего четвёртого июня на CD и в цифровом варианте на Horror Pain Gore Death Productions.



Трек-лист:



"Cranial Disfigurement (By Fist)"

"They Live In The Attic"

"Stench Of Slaughter"

"Horrorpit"

"Death From Above"

"Pray For The Rotten"

"Some Things Should Stay Underground"







