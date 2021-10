сегодня



Новое видео NECRONEMESIS



"They Live In The Attic", новое видео группы NECRONEMESIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Some Things Should Stay Underground".



Трек-лист:



"Cranial Disfigurement (By Fist)"

"They Live In The Attic"

"Stench Of Slaughter"

"Horrorpit"

"Death From Above"

"Pray For The Rotten"

"Some Things Should Stay Underground"







