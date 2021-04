сегодня



CONEY HATCH выпускают серию бутлегов



CONEY HATCH объявили о выпуске серии "Coney Hatch Live", которая будет доступна на официальном сайте и будет включать в себя бутлеги с различных концертов. Первым релизом станет "Live @ The El Mocambo":



- Vinyl #1 #2 #3 #4 : Live from the ElMocambo

- Hand Stamped "one of a kind" Bootleg style album jacket

- Retro 8.5 X 11 souvenir insert with band photo, track listing + production credits

- Re-sealable poly bag & official outer sticker with numbering

- 100 Limited editions signed by all 4 band members

- 200 limited editions numbered “non signed” versions



Трек-лист:



Side A

"We Got The Night"

"Stand Up"

"First Time For Everything"

"Wrong Side Of Town"



Side B

"She’s Gone"

"Boys Club"

"Don’t Say Make Me"

"Some Like It Hot"



Side C

"Hey Operator"

"Blown Away"

"Fallen Angel"



Side D

"Devil’s Deck"

"Monkey Bars"

"Marseilles"

"No Sleep Tonight"







