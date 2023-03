сегодня



Винил от вокалиста CONEY HATCH и HAREM SCAREM



У поклонников винила небольшой праздник — стали доступны работы вокалиста CONEY HATCH ANDY CURRAN'а 1990 года и HAREM SCAREM 1993 года.



«Работа над моим сольным альбомом спустя десятилетия стала для меня путешествием по дорогам памяти, — вспоминает Curran (основатель Coney Hatch и Envy Of None вместе с Alex'ом Lifeson'ом из Rush) о новом переиздании под названием "Whiskey And The Devil 30th". — Я совершенно забыл о двух песнях, которые мы записали во время тех сессий, но которые не были включены в оригинальный релиз. Теперь, много лет спустя, они войдут в этот релиз. Кроме того, тогда я впервые спродюсировал альбом, и это был настоящий кайф! Получение премии Juno Award в том году стало вишенкой на торте. Этот альбом был выпущен только в Канаде, так что я очень рад снова привлечь к нему внимание».



Steve Harris, большой поклонник сольной работы Curran'a, добавил:



«Я слушаю этот альбом на протяжении 30 лет, и он по-прежнему звучит прекрасно!»



Harry Hess сказал:



«В июне 2023 года исполнится 30 лет со дня выхода нашего второго альбома Mood Swings. Этот диск вывел нас на международный уровень: он вышел в более чем 50 странах и был признан журналом Kerrang! рок-альбомом года. Мы очень рады вернуться к этим песням, записать пять новых акустических бонус-треков и впервые выпустить оригинальные ремастированные записи на виниле».







+0 -0



просмотров: 144