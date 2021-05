сегодня



Бывший гитарист FORBIDDEN и барабанщик MACHINE HEAD в THE BONELESS ONES



Бывший гитарист FORBIDDEN Craig Locicero присоединился к THE BONELESS ONES, в состав которой также входит барабанщик MACHINE HEAD Chris Kontos. Коллектив недавно объявил о своем воссоединении спустя тридцать пять лет и работает над новым альбомом, выход которого намечен на этот год на Beer City Records.



Locicero: «Я был одним из тех счастливчиков, которые стали свидетелями легендарного концерта THE BONELESS ONES в кампусе Калифорнийского университета в Беркли. Тот концерт остался со мной до сих пор. Luke был потрясающим гитаристом, и вся группа была в ударе! Для меня большая честь играть его партии и приобщаться к их наследию. Max, Troy и Chris — все они легенды панк/скейт-рок-сцены. THE BONELESS ONES были настоящими! Новый и старый материал заряжает энергией и звучит очень здорово! Для меня это также побочный бонус — играть тяжёлые панковские и трэшевые мелодии с Kontos'ом. У нас никогда не было возможности сделать это до настоящего момента. Это так весело — быть частью их возрождения. Я более чем счастлив стать частью этого праздника. Потому что, не сомневайтесь, THE BONELESS ONES — это сплошное веселье!»



Kontos: «Я так взволнован тем, что наконец-то буду играть крутой металл/панк/кроссовер-группой вместе с Craig'ом Locicero. За годы работы в SPIRALARMS мы с ним создали несколько невероятно крутых композиций, но с THE BONELESS ONES это совершенно другое. Энергия и вибрации идеальны. Craig вернул в группу стиль старой школы Bay Area, а Max, Troy и я не могли не быть в восторге от того, что он с нами. Новый альбом BONELESS ONES будет потрясающим!»













