сегодня



Новые песни THE BONELESS ONES выйдут весной



Группа THE BONELESS ONES, в состав которой входит гитарист FORBIDDEN Craig Locicero и бывший барабанщик MACHINE HEAD Chris Kontos, анонсировала выпуск двух новых синглов, “Back To The Grind” и “Crossing Over The Bridge” — премьера намечена на 29 апреля.







