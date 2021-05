сегодня



Видео с текстом от THE COLD STARES



THE COLD STARES опубликовали официальное видео с текстом на песню "In The Night Time", которая взята из альбома Heavy Shoes, выходящего на Mascot Records 13 августа:



"Heavy Shoes"

"40 Dead Men"

"Take This Body From Me"

"Hard Times"

"In The Night Time"

"Strange Light"

"Prosecution Blues"

"It's A Game"

"Save You From You"

"You Wanted Love"

"Election Blues"

"Dust In My Hands"







