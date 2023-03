сегодня



Новое видео THE COLD STARES



"Got No Right", новое видео THE COLD STARES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Voices", выход которого состоялся десятого марта на Mascot Records.



Трек-лист:



Nothing But The Blues

Come For Me

The Joy

Lights Out

Got No Right

Sorry I Was Late

Voices

Waiting On The Rain

Sinnerman

Throw That Stone

It’s Heavy

Thinking About Leaving Again

The Ghost







