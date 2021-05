сегодня



Новый альбом A SOUND OF THUNDER выйдет осенью



A SOUND OF THUNDER объявили о том, что в октябре этого года выпустят новую работу, получившую название "The Krimson Kult", которая будет доступна в следующих вариантах:



- CD digipak

- Limited splatter vinyl (with glow-in-the-dark jacket)

- Limited cassette tape

- Digital download







