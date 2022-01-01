FABIO LIONE, MATS LEVEN на новом альбоме A SOUND OF THUNDER
A SOUND OF THUNDER объявили о выпуске нового альбома "Queen Of Hell: Initium", в записи которого в качестве гостей принимали участие Fabio Lione (Rhapsody of Fire, Angra) в роли Люцифера, и Mats Leven (Candlemass, Yngwie Malmsteen) в роли Udoroth. Продюсером материала был Kevin "131" Gutierrez (Paul McCartney, OAR, Shinedown), за оркестровки отвечал Brad Charles (Magic Giraffe Soundworks).
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