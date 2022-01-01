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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
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A Sound of Thunder

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3 ноя 2022 : 		 FABIO LIONE, MATS LEVEN на новом альбоме A SOUND OF THUNDER

2 май 2021 : 		 Новый альбом A SOUND OF THUNDER выйдет осенью

5 апр 2021 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от A SOUND OF THUNDER

25 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от A SOUND OF THUNDER

16 сен 2015 : 		 Новая песня A SOUND OF THUNDER

17 авг 2015 : 		 Вокалист RAVEN записал кавер-версии DEEP PURPLE и KANSAS с A SOUND OF THUNDER

12 авг 2015 : 		 Кавер-версия MANOWAR от A SOUND OF THUNDER

5 авг 2015 : 		 Видео с текстом от A SOUND OF THUNDER

29 июл 2015 : 		 Фрагмент кавер-версии RAINBOW от A SOUND OF THUNDER

23 июл 2015 : 		 Фрагмент кавер-версии DIO от A SOUND OF THUNDER

21 июл 2015 : 		 Обложка нового альбома A SOUND OF THUNDER

12 сен 2014 : 		 Новый альбом A SOUND OF THUNDER доступен для прослушивания

3 сен 2014 : 		 Новое видео A SOUND OF THUNDER

28 окт 2013 : 		 Новое видео A SOUND OF THUNDER

17 ноя 2012 : 		 Вокалист RAVEN присоединился на сцене к A SOUND OF THUNDER

8 сен 2012 : 		 BLAZE BAYLEY в гостях на новом альбоме A SOUND OF THUNDER

30 авг 2012 : 		 Вокалистка BENEDICTUM на новом ЕР A SOUND OF THUNDER

22 авг 2012 : 		 Альбом и миньон от A SOUND OF THUNDER

2 май 2012 : 		 Новое видео A SOUND OF THUNDER

24 мар 2012 : 		 Новое видео A SOUND OF THUNDER

29 янв 2012 : 		 Вокалист RAVEN на новом альбоме A SOUND OF THUNDER
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FABIO LIONE, MATS LEVEN на новом альбоме A SOUND OF THUNDER



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A SOUND OF THUNDER объявили о выпуске нового альбома "Queen Of Hell: Initium", в записи которого в качестве гостей принимали участие Fabio Lione (Rhapsody of Fire, Angra) в роли Люцифера, и Mats Leven (Candlemass, Yngwie Malmsteen) в роли Udoroth. Продюсером материала был Kevin "131" Gutierrez (Paul McCartney, OAR, Shinedown), за оркестровки отвечал Brad Charles (Magic Giraffe Soundworks).

A SOUND OF THUNDER Announce New Album; FABIO LIONE, MATS LEVEN To Guest On Tracks




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