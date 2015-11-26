|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Музыканты MERCYFUL FATE, KING DIAMOND, CANDLEMASS на альбоме OPERA DIABOLICUS
Season Of Mist объявили о заключении контракта с проектом OPERA DIABOLICUS, который выпустит альбом Death On A Pale Horse в этом году. В качестве гостей в записи материала принимали участие Mats Levén (Candlemass, Therion, Skyblood, etc.), Snowy Shaw (King Diamond, Mercyful Fate, Therion, Notre Dame, etc.), Andy La Rocque (King Diamond) и Michael Denner (King Diamond, Mercyful Fate). |
|
|
|
|
|
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).