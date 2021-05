сегодня



Музыканты MERCYFUL FATE, KING DIAMOND, CANDLEMASS на альбоме OPERA DIABOLICUS



Season Of Mist объявили о заключении контракта с проектом OPERA DIABOLICUS, который выпустит альбом Death On A Pale Horse в этом году. В качестве гостей в записи материала принимали участие Mats Levén (Candlemass, Therion, Skyblood, etc.), Snowy Shaw (King Diamond, Mercyful Fate, Therion, Notre Dame, etc.), Andy La Rocque (King Diamond) и Michael Denner (King Diamond, Mercyful Fate).







