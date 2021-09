9 сен 2021



Новое видео OPERA DIABOLICUS



"Darkest Doom On The Brightest Of Days" feat. Mats Levén и Snowy Shaw, новое видео группы OPERA DIABOLICUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Death On A Pale Horse", выходящего 26 ноября на season Of Mist.



Трек-лист:



"Listen Everybody"

"Bring Out Your Dead"

"Second Coming"

"Siren’s Call"

"Darkest Doom On The Brightest Of Days"

"A Song Of Detestation"

"Little Sister"

"Night Demon"

"At Nighttime"







