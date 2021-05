сегодня



Новый альбом RESURRECTION KINGS выйдет летом



Группа RESURRECTION KINGS, в состав которой входят вокалист Chas West (RED DRAGON CARTEL, TANGO DOWN), гитарист Craig Goldy (DIO, GIUFFRIA, ROUGH CUTT, DIO DISCIPLES), басист Sean McNabb (DOKKEN, GREAT WHITE) и барабанщик Vinny Appice (DIO, BLACK SABBATH, HEAVEN & HELL), выпустит новую работу, получившую название "Skygazer", шестнадцатого июля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Skygazer



02. World's On Fire



03. Tears



04. Fight Against Our Pride



05. Angry Demons



06. Savior Of Souls



07. Don't Blame Our Love



08. Is This The End



09. Troubled Soul



10. Set Me On Fire



11. Calling All Angels



Видео на "Skygazer" доступно ниже.













просмотров: 150