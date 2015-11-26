Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 65
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 58
*UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMANN вновь вмес... 27
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 23
*MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста» 18
[= ||| все новости группы



*

Resurrection Kings

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новый альбом RESURRECTION KINGS выйдет летом



*
zoom
*
* *
Группа RESURRECTION KINGS, в состав которой входят вокалист Chas West (RED DRAGON CARTEL, TANGO DOWN), гитарист Craig Goldy (DIO, GIUFFRIA, ROUGH CUTT, DIO DISCIPLES), басист Sean McNabb (DOKKEN, GREAT WHITE) и барабанщик Vinny Appice (DIO, BLACK SABBATH, HEAVEN & HELL), выпустит новую работу, получившую название "Skygazer", шестнадцатого июля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Skygazer

02. World's On Fire

03. Tears

04. Fight Against Our Pride

05. Angry Demons

06. Savior Of Souls

07. Don't Blame Our Love

08. Is This The End

09. Troubled Soul

10. Set Me On Fire

11. Calling All Angels

Видео на "Skygazer" доступно ниже.

RESURRECTION KINGS Feat VINNY APPICE And CRAIG GOLDY:





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 150

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом