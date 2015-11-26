Новое видео RESURRECTION KINGS

"World's On Fire", новое видео группы RESURRECTION KINGS, в состав которой входят вокалист Chas West (RED DRAGON CARTEL, TANGO DOWN), гитарист Craig Goldy (DIO, GIUFFRIA, ROUGH CUTT, DIO DISCIPLES), басист Sean McNabb (DOKKEN, GREAT WHITE) и барабанщик Vinny Appice (DIO, BLACK SABBATH, HEAVEN & HELL), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Skygazer", выходящего 16 июля на Frontiers Music Srl.
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