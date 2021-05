сегодня



Новое видео DEATH POP RADIO



"Flatliners", новое видео группы DEATH POP RADIO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Death Pop Radio", выпущенного седьмого мая на Dark Star Records.



Трек-лист:



“Monster TV”

“Ravens”

“Rock ‘Em Sock ‘Em”

“Bitten Lips”

“Wake Up Drop Dead”

“Roses And Disdain”

“Knocked Down”

“Rat Tail”

“Flatliners”

“Fuck It”

“Like A Bomb” (The Joy Thieves Remix)

“Fuck It” (Radio Edit)

“Knocked Down” (Radio Edit)







