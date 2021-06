сегодня



Новое видео DEATH POP RADIO



"F#@k It!", новое видео группы DEATH POP RADIO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Death Pop Radio", выпущенного седьмого мая на Dark Star Records.



Трек-лист:



“Monster TV”

“Ravens”

“Rock ‘Em Sock ‘Em”

“Bitten Lips”

“Wake Up Drop Dead”

“Roses And Disdain”

“Knocked Down”

“Rat Tail”

“Flatliners”

“Fuck It”

“Like A Bomb” (The Joy Thieves Remix)

“Fuck It” (Radio Edit)

“Knocked Down” (Radio Edit)







