Участники LENINGRAD COWBOYS в MEGASNAKE

"Sun Don't Shine", новое видео группы MEGASNAKE, в состав которой входят Richard "Tipe" Johnson (Leningrad Cowboys, Gringos Locos, Apocalyptica), Twist Twist Erkinharju (Peer Günt, Leningrad Cowboys, Los Bastardos Finlandeses), Samuel Hjelt (Kings of Modesty, ex-Ancara) и Henrik Tuura (Kings of Modesty, Killer Kachina), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята выпущена на Inverse Records.
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