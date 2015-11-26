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Новое видео MEGASNAKE



"Don't", новое видео группы MEGASNAKE, в состав которой входят Richard "Tipe" Johnson (Leningrad Cowboys, Gringos Locos, Apocalyptica), Twist Twist Erkinharju (Peer Günt, Leningrad Cowboys, Los Bastardos Finlandeses), Samuel Hjelt (Kings of Modesty, ex-Ancara) и Henrik Tuura (Kings of Modesty, Killer Kachina), доступно для просмотра ниже. Этот трек будет включен в дебютный альбом, выход которого намечен на март на Inverse Records.

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